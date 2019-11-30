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الرئيس الفنزويلي يأمر الجيش بالتعبئة العامة

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الرئيس الفنزويلي يأمر الجيش بالتعبئة العامة
Reuters
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
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أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتعبئة وحدات الجيش على خلفية حصوله على معلومات تفيد بأن كولومبيا والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي تعدان لإعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.

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وقال مادورو خلال اجتماع مع عمال النقل، بث على حسابه في "تويتر" ليلة الجمعة: "لدي معلومات تفيد بأن السلطات الكولومبية والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، تعدان لاستفزازا آخر على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا​​​، ينبغي على كافة أفراد القوات المسلحة البوليفارية أن تكون على أهبة الاستعداد القتالي".

وأضاف الرئيس أن الهدف من الاستفزازات التي تعد على الحدود مع بلاده، هو صرف الانتباه عن الاحتجاجات التي تجري في كولومبيا.

المصدر: وكالات 

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