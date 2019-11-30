الرئيس الفنزويلي يأمر الجيش بالتعبئة العامة

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتعبئة وحدات الجيش على خلفية حصوله على معلومات تفيد بأن كولومبيا والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي تعدان لإعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.

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وقال مادورو خلال اجتماع مع عمال النقل، بث على حسابه في "تويتر" ليلة الجمعة: "لدي معلومات تفيد بأن السلطات الكولومبية والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، تعدان لاستفزازا آخر على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا​​​، ينبغي على كافة أفراد القوات المسلحة البوليفارية أن تكون على أهبة الاستعداد القتالي".

وأضاف الرئيس أن الهدف من الاستفزازات التي تعد على الحدود مع بلاده، هو صرف الانتباه عن الاحتجاجات التي تجري في كولومبيا.

Ordené a nuestra FANB mantenerse en vigilancia permanente para defender la Paz y soberanía de la patria, ante la pretensión de la oligarquía colombiana de generar actos de provocación en nuestra frontera común para desviar la atención de su situación interna. ¡No lo Permitiremos! pic.twitter.com/YKnBgbQivq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30. studenoga 2019.

المصدر: وكالات