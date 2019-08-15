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الناقلة الإيرانية المفرج عنها تتجه إلى موانئ المتوسط

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الناقلة الإيرانية المفرج عنها تتجه إلى موانئ المتوسط
Reuters /FW1F/Andrew Cawthorne
ناقلة النفط غريس 1
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أكد مسؤول في "منظمة الموانئ والملاحة" الإيرانية أن ناقلة النفط "غريس-1" التي كانت محتجزة في جبل طارق، ستتجه نحو موانئ بلدان حوض المتوسط.

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وأفاد نائب رئيس المنظمة، جليل إسلامي، لوكالة "مهر" الإيرانية بأنه "وفقا لما صرحت به الجهة المالكة للناقلة، فإن وجهة غريس-1 ستكون موانئ المتوسط"، دون أن يشير إلى اسم المالك.

وكانت حكومة جبل طارق قررت الإفراج عن الناقلة، لكنها لم تشر إلى وجهتها أو توقيت إبحارها، وذلك بعد أن احتجزتها القوات البريطانية في البحر المتوسط، منذ يوليو الماضي، عقب اتهامها بأنها كانت متوجهة إلى سوريا، الأمر الذي نفته طهران.

المصدر: "رويترز"

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