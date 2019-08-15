الخارجية البريطانية: على إيران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط "غريس-1"
Reuters MAT/awi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9kx
قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه يجب على طهران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط "غريس-1"، وعدم السماح لها بالتوجه إلى سوريا.
وأكد ناطق باسم الخارجية البريطانية أن "حكومة جبل طارق تلقت من إيران ضمانات بأن (غريس-1) لن تتوجه إلى سوريا، وعلى إيران أن تلتزم بالتعهدات التي قدمتها".
وأضاف قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لإيران، أو أي جهة أخرى، بالالتفاف حول العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه".
يتبع..
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)