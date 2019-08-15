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الخارجية البريطانية: على إيران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط "غريس-1"

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الخارجية البريطانية: على إيران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط
Reuters MAT/awi
الناقلة غريس 1
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قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه يجب على طهران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط "غريس-1"، وعدم السماح لها بالتوجه إلى سوريا.

وأكد ناطق باسم الخارجية البريطانية أن "حكومة جبل طارق تلقت من إيران ضمانات بأن (غريس-1) لن تتوجه إلى سوريا، وعلى إيران أن تلتزم بالتعهدات التي قدمتها".

وأضاف قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لإيران، أو أي جهة أخرى، بالالتفاف حول العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه".

يتبع..

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