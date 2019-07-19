كوريا الشمالية ترفض استضافة حفل تأبين رئيس هيونداي الراحل

رفضت بيونغ يانغ طلبا لمجموعة "هيونداي" الكورية الجنوبية بإقامة تأبين لرئيسها الراحل بصفته قائد برنامج الرحلات عبر الحدود بين البلدين، في كوريا الشمالية.

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وقالت المجموعة، الجمعة، إن حفل التأبين لرئيسها السابق جونغ مونغ هون الذي قاد برنامج الرحلات عبر الحدود المعلّق في الوقت الحالي، لن يُعقد في جبل كومكانغ في كوريا الشمالية هذا العام.

وأضافت أن كوريا الشمالية أبلغت مسؤولين كوريين جنوبيين عبر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في الأسبوع الماضي، بأن الحفل لا يمكن أن يعقد بسبب الظروف الداخلية.

يذكر أن أي رحلة يقوم بها الكوريون الجنوبيون إلى كوريا الشمالية، تتطلب موافقة كل من الحكومتين الجنوبية والشمالية، لأن الكوريتين ما زالتا في حالة حرب من الناحية الفنية منذ انتهاء الحرب الكورية (1950 - 1953) بهدنة، وليس بمعاهدة السلام.

واعتادت مجموعة هيونداي إقامة حفل تأبين "جونغ" في جبل كومكانغ كل عام منذ وفاته في عام 2003، باستثناء عامي 2016 و2017.

وتعد مجموعة هيونداي شريكا رئيسيا في برنامج الرحلات السياحية المتوقف حاليا إلى جبل كومكانغ، ومجمع كيسونغ الصناعي في مدينة كيسونغ الحدودية مع كوريا الشمالية، من خلال شركة "هيونداي أسان" التابعة لها.

المصدر:"يونهاب"