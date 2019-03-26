صحيفة "الباييس": إصابة الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع الإسبانية بفيروس

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية يوم الثلاثاء إن فيروسا أصاب الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع الإسبانية هذا الشهر بهدف سرقة أسرار تكنولوجية عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تقوم بالتحقيق أنها تشتبه بتورط دولة أجنبية.

وأفادت الصحيفة بأن الفيروس أرسل على ما يبدو عن طريق البريد الإلكتروني وتم رصده لأول مرة في أوائل مارس، مشيرة إلى أنه ظل لشهور دون أن يكتشفه أحد على شبكة داخلية يستخدمها أكثر من 50 ألف شخص.

وعلى الرغم من أن هذه الشبكة لا تحتوي معلومات سرية، لكن "الباييس" قالت إن مصادرها كانت تشعر بقلق من احتمال انتقال الفيروس إلى شبكات أخرى بهدف الوصول إلى معلومات تتعلق بتكنولوجيا عسكرية سرية.

ولم يحدد التحقيق بعد من المسؤول عن هذه الجريمة لكن المصادر أبلغت الصحيفة أن القضية معقدة من الناحية الفنية بشكل أكبر من أن ينفذها متسللون عاديون، وقالت "هناك دولة وراء ذلك".

المصدر: رويترز