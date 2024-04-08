لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. ألمانيا تنشر جنودها خارج البلاد على أساس دائم

أرسلت الحكومة الألمانية وحدة قتالية تابعة لجيشها إلى ليتوانيا اليوم الاثنين في إطار تنفيذ مهمة نشر آلاف الجنود خارج حدودها على أساس دائم.

ومن المقرر نشر حوالي 4800 جندي ألماني وحوالي 200 من أعضاء الجيش المدنيين الذين يمكنهم إحضار عائلاتهم معهم حتى عام 2027.

وهذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي ينشر فيها الجنود الألمان خارج البلاد بشكل دائم.

المصدر: AP