شاهد.. رئيس حكومة اليمن في مترو موسكو

نزل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إلى مترو الأنفاق في موسكو وسافر بالقطار ضمن جولته في العاصمة الروسية يوم الأربعاء.

وأظهرت اللقطات رئيس الوزراء اليمني وهو يطلع على منحوتات في محطة "ساحة الثورة" أو "بلوشاد ريفولوتسيي" في مترو الأنفاق ويركب في إحدى عربات القطار.

وسبق أن قال مبارك خلال لقائه مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إنه بفضل مساعدة الاتحاد السوفيتي، "تلقى عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين الموجودين الآن في اليمن التعليم"، مما أصبح "أساسا جديا لبناء التعاون مع روسيا".

ووصل مبارك إلى روسيا يوم الاثنين وهي أول دولة يزورها بعد توليه منصب رئيس للحكومة في 5 فبراير الماضي.

المصدر: رابتلي