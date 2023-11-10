مشاجرة عنيفة بين مؤيدي فلسطين وإسرائيل خارج متحف التسامح في لوس أنجلوس

اندلعت مشاجرة عنيفة بين متظاهرين مؤيدين لإسرائيل وآخرين مؤيدين للفلسطينيين خارج متحف التسامح في لوس أنجلوس بعد عرض خاص لمقطع فيديو يظهر أحداث 7 أكتوبر.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن 150 شخصا حضروا العرض الخاص لفيلم "شاهد مذبحة 7 أكتوبر"، والذي تضمن لقطات مصورة التقطتها كاميرات وهواتف محمولة تابعة لمسلحي "حماس" قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بجمعها.

وحاولت الشرطة السيطرة على الحشد من الناس، باستخدام رذاذ الفلفل، فيما لم ترد أية معلومات عن اعتقالات المشاركين في المشاجرة.

المصدر: AP