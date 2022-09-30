إرسال وحدات ومعدات عسكرية روسية إلى كازاخستان

وصلت وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى منطقة جامبل الكازاخي للمشاركة في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

تظهر لقطات نشرت يوم الأربعاء مطار جيسار الطاجيكي حيث يتم نقل الأفراد والمعدات العسكرية بواسطة طائرات إيل-76 إلى منطقة التدريبات.

وذكر المركز الصحفي المشترك لتدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنه في إطار التدريبات المشتركة سيتدرب العسكريون على "قضايا إعداد وإجراء عملية مشتركة لإحباط الصراع المسلح في منطقة آسيا الوسطى".

ومن المقرر أن يصل العدد الإجمالي للمشاركين في التدريبات في كازاخستان لأكثر من 6500 شخص وأكثر من 850 وحدة من معدات عسكرية وخاصة، بما فيها الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة.

المصدر: رابتلي