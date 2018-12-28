صادرات السلاح الروسي تثبت أفضليتها في السوق العالمية

تلقت شركات تصنيع الأسلحة الروسية طلبيات لإنتاج المقاتلات ومنظومات الدفاع الجوي والدبابات والمروحيات ومئات الأطنان من الذخائر.

وتجاوز السعر الإجمالي للأسلحة المطلوبة في شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية نهاية العام الجاري 50 مليار دولار.

وتصدرت الهند عام 2018 قائمة الدول المستوردة للأسلحة الروسية، وذلك بعد أن وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية توريد 5 أفواج من منظومة "إس-400" للصواريخ المضادة للجو. وقد وصف الخبراء تلك الصفقة (قيمتها 5 مليارات دولار) بأنها أكبر صفقة في تاريخ شركة "روس أوبورون إكسبورت".

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وهناك صفقة كبرى أخرى وقعت بين روسيا والهند العام المنصرم، وهي اتفاقية بيع 4 فرقاطات روسية من مشروع "11356"، حيث ستورد سفينتان بـ 950 مليون دولار، مع العلم أن صواريخ "براموس" الروسية الهندية فوق الصوتية المضادة للسفن تشكل أساس أسلحة الفرقاطات المستوردة إلى الهند.

وعلاوة على ذلك، فإن شركة "مروحيات روسيا" تلقت في مايو الماضي طلبا من وزارة الدفاع الهندية بتوريد 200 مروحية متعددة المهام من طراز "كا-226 تي".

وقال رئيس تحرير مجلة "إكسبورت فوروجيني" الروسية، أندريه فرولوف، إن صفقات بيع 220 ألف بندقية كلاشينكوف و48 مروحية "مي-17" تعد جاهزة رغم أنها لم توقع بعد. إلا أن صفقة بيع منظومات "إيغلا" المنقولة للدفاع الجوي وقعت بمبلغ 1.5 مليار دولار.

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كما أبرمت روسيا مع إندونيسيا اتفاقية بيع 11 مقاتلة روسية حديثة من طراز "سو-35" بمبلغ 1.1 مليار دولار. وكانت جاكارتا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها شراء غواصات الديزل الكهربائية من طراز "فارشافينكا". إلا أن تلك الصفقة لا تزال معلقة إلى حد الآن لأسباب سياسية.

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وشهد عام 2018 بدء تحقيق الاتفاقية الموقعة عام 2016 بشأن تزويد الجيش العراقي بـ 500 عربة "بي إم بي-3" ودبابات "تي 90 إس".

وقد تسلمت فيتنام التي بدأت بتحديث جيشها في الآونة الخيرة الجزء الأكبر من صفقة شملت 64 دبابة "تي-90 إس". أما لاوس، فتسلمت العام الجاري بضع عشرات من دبابات "تي-72 بي 1" المطورة.

وقالت وسائل الإعلام في نوفمبر الماضي إن ميانمار وقعت مع روسيا اتفاقية توريد 6 مقاتلات ثنائية الكراسي من طراز "سو-30 إس إم" و6 مقاتلات للتدريب والقتال من طراز "ياك-130"، ستشكل أساس سلاح الجو في هذا البلد الآسيوي.

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فيما يرى الخبراء أن توقيع روسيا اتفاقية بيع منظومة "إس-400" لتركيا، أصبح الحدث الرئيس في مجال التعاون العسكري التقني عام 2018. إلا أن مصير الصفقة ما زال غامضا بعد أن وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع منظومة "باتريوت" لتركيا بمبلغ 3.5 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا بعد توريد الأسلحة والمعدات الحربية، تساعد شركاءها في صيانتها، حيث تنوي شركة "مروحيات روسيا" في ديسمبر الجاري، افتتاح مركزين لصيانة مروحيات "مي-17" و"مي-35" الروسيتين في كل من بيرو والبرازيل.

كما اتفقت روسيا مع اليونان، العام الجاري، على تمديد عمر منظومات "إس-300" و"تور-إم 1" و"أوسا" للدفاع الجوي، رغم أن اليونان تعد بلدا عضوا في حلف الناتو.

المصدر: تاس