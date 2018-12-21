أنقرة عند حسن ظن موسكو وتكذّب نبأ عرضها على واشنطن معاينة "إس-400"

كذّبت أنقرة الأنباء التي زعمت بأنها عرضت على واشنطن معاينة صواريخ "إس-400" التي ستتسلمها من موسكو، وأكدت أنها تحافظ على سريتها، كما ستحافظ على سرية مقاتلة "إف-35" الأمريكية.

وقال مصدر في الخارجية التركية لوكالة "نوفوستي"، إن سلطات بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستستخدم "إس-400" بشكل مستقل عن منظومات الناتو.

وأضاف أن تركيا تخطط أيضا للعمل بشكل لا يضر بمقاتلات "إف-35"، ولا يكشف المعلومات الحساسة المتعلقة بها، مشيرا إلى أن الجانب التركي قد اتخذ كل التدابير لتحقيق هذا الهدف.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، أن تركيا "عرضت على خبراء تقنيين أمريكيين إمكانية السماح لهم بمعاينة منظومات "إس-400" التي تتسلمها أنقرة من موسكو"، وذلك على أمل أن يساعد ذلك في حل الخلاف مع واشنطن بعد القرار التركي شراء هذه الصواريخ خلافا لإرادة البيت الأبيض.

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من جانبه علّق دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين على ما أوردته "بلومبرغ" وقال، إن عقد توريد الصواريخ المذكورة، يتضمن عدم الكشف عن أي معلومات فنية عنها لأطراف ثالثة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مسوغ لعدم الثقة بالشركاء الأتراك.

المصدر: وكالات