"بلومبرغ": أنقرة عرضت على واشنطن معاينة "إس-400"

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن تركيا "عرضت على خبراء تقنيين أمريكيين إمكانية السماح لهم بمعاينة منظومات الدفاع الجوي التركية "إس-400" التي تسلمتها أنقرة من موسكو.

وأشارت مصادر "بلومبرغ" إلى أن أنقرة كانت تأمل في أن يخدم ذلك حل الخلاف مع واشنطن بعد القرار التركي شراء هذه الصواريخ خلافا لإرادة البيت الأبيض.

وذكّرت "بلومبرغ" بأنه كان من المقرر إنتاج قطع الغيار لمقاتلات F-35 الأمريكية في تركيا، ولكن الولايات المتحدة تراجعت عن هذه الخطوة، لخشيتها من احتمال حصول الجيش الروسي ولو نظريا على معلومات فنية هامة عن هذه الطائرة الأمريكية الحديثة جدا.

دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، علّق على ما أوردته "بلومبرغ" عن مصادرها، بأن عقد توريد الصواريخ المذكورة، يتضمن عدم الكشف عن أي معلومات فنية عنها لأطراف ثالثة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مسوغ لعدم الثقة بالشركاء الأتراك.

وعارضت الولايات المتحدة شراء الأتراك منظومات الدفاع الجوي الروسية المذكورة، وعرضت عليهم شراء صواريخ "باتريوت".

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وقبل ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تنظر في موضوع شراء "باتريوت"، وأنه لا يمكن رغم ذلك إلغاء صفقة "إس-400" المبرمة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي