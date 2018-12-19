واشنطن تقر صفقة صواريخ "باتريوت" لتركيا

وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار، حسبما أفاد بيان أصدره البنتاغون أمس الثلاثاء.

وذكر البيان أن تركيا ستستخدم "باتريوت" لتعزيز "قدراتها الدفاعية الصاروخية، وحماية وحدة أراضيها وردع التهديدات الإقليمية".

وأضاف أن الصفقة المقترحة "ستزيد من القدرات الدفاعية للجيش التركي لصد العدوان وحماية حلفاء الناتو الذين يمكنهم إجراء التدريب والعمل داخل الأراضي التركية".

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وكانت أنقرة قد طلبت من واشنطن الموافقة على تزويدها بـ 20 منصة إطلاق و80 صاروخا اعتراضيا تابعة لمنظومة "باتريوت".

يأتي قرار الخارجية الأمريكية هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية توترا حول عدد من القضايا، منها شراء أنقرة منظومات "إس-400" للدفاع الجوي والصاروخي من روسيا، وهي صفقة تعارضها واشنطن بشدة.

المصدر: وكالات