العثور على "كنز نادر" في القرم

عثر علماء الآثار الروس على مجوهرات ذهبية نادرة، بما في ذلك قلادة وحلق ومعلقات عليها صورة ميدوسا الغرغون الأسطورية ( المرأة الإغريقية ذات الرأس الأفعواني)، في شبه جزيرة القرم.

وذلك في أثناء حفريات أجريت في تل "كيز أول" بالقرب من مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم.

صرح الناطق باسم مؤسسة "علم الآثار" الروسية للصحفيين أن المجوهرات الذهبية عثر عليها المتطوعون أثناء تطهير أحد الخبايا القديمة في مقبرة "كيز أول" بالقرب من بلدة ياكوفينكوفو في شبه جزيرة كيرتش بالقرم. وتتكون مجموعة المجوهرات من قلادة ذهبية مجزأة وحلق ذهبي على شكل أسد يعض ذيله ومعلقة كبيرة من الذهب عليها صورة ميدوسا الغرغون".

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واستشهد الناطق برأي أوليغ ماركوف مدير قسم الترميم في مؤسسة الآثار، الذي أشار إلى أن صورة ميدوسا الغرغون كانت منتشرة على نطاق واسع بين الطبقة الأرستقراطية العسكرية الرومانية.

ومن المعروف أن صورة ميدوسا الغرغون تم وضعها حتى على درع الأباطرة الرومان مثل تراجان وهادريان وماركوس أوريليوس. ويبدو أن صورة رأسها كان من المفترض أن تحمي صاحب هذه التحفة.

ويشار إلى أن جميع القطع الأثرية التي اكتشفت خلال أعمال التنقيب تم نقلها إلى متحف شرق القرم التاريخي والثقافي في كيرتش.

يذكر أن قبر Kyz-Aul عبارة عن نصب تذكاري مكون من طبقتين، حيث تم دفن القادة العسكريين في العصور القديمة والوسطى.

المصدر: تاس