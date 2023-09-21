صحيفة: الجيش الصيني يكشف عن أولى طائراته المسيرة المقاتلة

ذكرت صحيفة China Daily أن القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني كشفت عن أولى طائراتها المسيرة المقاتلة.

وتبعا لمنشور أوردته الصحيفة فإن "طائرة KVD002 ستكون أول طائرة استطلاع بدون طيار مزودة بمنظومات قتالية ستعمل لصالح القوات البرية في الجيش الصيني، وتم عرض هذه الطائرة في إطار الدورة السادسة لمعرض المروحيات الصينية بمدينة تيانجين".

وبحسب المنشور فإن الطائرة المسيّرة الجديدة مجهزة بصاروخي "جو-أرض" من طراز AR-1، بالإضافة إلى معدات استطلاع، وتم تصميمها لإجراء استطلاع طويل المدى على مساحة كبيرة وتنفيذ ضربات عالية الدقة ضد أهداف مثل أنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة وتحصينات العدو.

إقرأ المزيد

ولم يتم الكشف عن مطور الطائرة بدون طيار، لكن الصحيفة تشير إلى أنها قد تكون نسخة محدّثة عن درونات CH-4، والتي يمكنها البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 30 ساعة وتبلغ سرعتها القصوى 230 كلم/سا.

المصدر: نوفوستي