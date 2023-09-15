روسيا تحسّن قدرات محركاتها الواعدة المخصصة للطائرات المدنية

أعلنت الهيئة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا أنها أعطت توجيهاتها للمؤسسات الصناعية بإدخال تعديلات على محركات "TV7-117ST-01" التي تستخدم في الطائرات المدنية.

وقال بيان صادر عن شركة "Klimov" الروسية لصناعات الطيران: "حصلت شركتنا على الموافقات اللازمة من الهيئة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا لإدخال تعديلات على محركات TV7-117ST-01 التي تستخدم في الطائرات المدنية، التعديلات ستسمح للطائرات التي تعمل بهذه المحركات بالتحليق إلى ارتفاعات تصل إلى 7600 م".

وأضاف البيان: "نحن نعمل بشكل منهجي على تحسين خصائص أداء المحرك حتى يتمكن من اجتياز الاختبارات اللازمة بنجاح، ونتعاون في هذا المجال مع الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، نعمل على تطوير وتعديل عدة أنواع من محركات الطائرات منها محركات TV7-117ST-01 وTV7-117V وTV7- 117ST-02".

إقرأ المزيد

وفي ديسمبر 2022 كانت الهيئة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي قد منحت شهادة اعتماد لمحركات TV7-117ST-01 الجديدة، وأشارت إلى أن هذه المحركات التي ستستخدم في الطائرات يوفر كل منها عزما للإقلاع يعادل 3100 حصان، وتعتبر أفضل من غيرها من محركات الطيران التوربينية في مجال استهلاك الوقود، فضلا عن تجهيزها بمراوح خاصة تصدرالضوضاء بمعدلات أقل.

وكانت روسيا قد اختبرت في مايو الماضي محركات TV7-117ST-01 مع طائرات IL-114-300 المدنية، "الواعدة"، وأعطت الهيئة الفيدرالية للنقل الجوي الإذن لاختبار هذه المحركات على ارتفاعات تصل إلى 6 آلاف متر وبسرعات أعلى تصل إلى 550 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا