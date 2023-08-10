كوريا الجنوبية تطور فرقاطات بقدرات مميزة لجيشها

أعلن موقع Naval News أن كوريا الجنوبية تعمل على تطوير جيل جديد من الفرقاطات الحربية لجيشها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع :"احتلفت شركة SK Oceanplant الكورية الجنوبية مؤخرا بالبدء بصنع سفينة جديدة من فئة FFX-III مخصصة لصالح جيش بلادها، وهذه أول سفينة من هذا النوع يتم تصنيعها من قبل هذه الشركة، وهي السفينة الثانية من هذا النوع يتم تصنيعها لصالح جيش كوريا الجنوبية".

وأشار الموقع إلى أن فرقاطات FFX-III الكورية الجنوبية سيتم إنتاجها من قبل شركي SK Oceanplant و Hyundai Heavy Industries، ومن المخطط ان يحصل الجيش الكوري الجنوبي على 6 فرقاطات من هذا النوع ما بين عامي 2023 و2027.

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ويبلغ طول كل فرقاطة من فرقاطات FFX-III نحو 129 مترا، وعرضها 14.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه 4300 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

وجهّزت هذه السفن بمعدات بحث وتتبع تعتمد على الأشعة ما تحت الحمراء ورادرات وأجهزة استشعار متطورة توفر لها حماية ممتازة، كما تعتبر أول سفن عسكرية كورية جنوبية مزودة بمنظومات CIWS-II القتالية التي تطورها شركة LIG Nex1.

المصدر: سلاح روسيا