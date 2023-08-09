روسيا تختبر سفينة صاروخية جديدة

أعلن مصنع Zelenodolsk الروسي أن الاختبارات جارية على سفينة صاروخية جديدة طورها لصالح الجيش.

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وجاء في بيان صادر عن الخمة الصحفية للمصنع: "تم إرسال سفينة Naro-Fominsk الصاروخية من فئة Buyan-M إلى قواعد بحرية خاصة لتخضع هناك لمراحل جديدة من الاختبارات".

وأضاف البيان: "خلال الاختبارات سيتم التحقق من عمل السفينة بشكل عام ومن عمل جميع مكوناتها ومنظوماتها، بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة سيتم توقيع عقود اعتمادها لتنضم إلى خدمة الجيش الروسي".

بدأ العمل على السفينة المذكورة في مصنع Zelenodolsk الروسي عام 2018، وأنزلت إلى المياه أول مرة في ديسمبر 2022، ومن المتوقع أن تسلّم لأسطول بحر البلطيق الروسي قبل نهاية العام الجاري.

وسفن Buyan-M التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 21631 هي سفن عسكرية صغيرة متعددة الأغراض، يمكن استخدامها كسفن خفر السواحل والمنشآت المائية والأساطيل العسكرية في البحار والأنهار، ومجهزة بمنظومات صاروخية ومدفعية قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف المائية وحتى البرية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 74 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 850 طنا، ويمكنها حمل طواقم يصل عدد أفرادها إلى 52 شخصا، والعمل لمدة 10 أيام دون التزود بالمؤن والوقود، والإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا