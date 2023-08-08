روسيا تختبر معدات اتصالات جديدة لسفنها الحربية

أعلنت الخمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد بدأ باختبار معدات اتصالات جديدة صممت لتوفر اتصالات آمنة لسفنه الحربية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "بدأت في خليج بطرس الأكبر مؤخرا اختبارات يجريها سلاح البحرية الروسي على معدات اتصالات جديدة تم تطويرها للسفن الروسية، وتم تركيب هذه المعدات على سفينة المارشال كريلوف التابعة لأسطول المحيط الهادئ".

وأضاف البيان: "المعدات الجديدة التي يتم اختبارها في السفينة المذكورة هي عبارة عن مجمع تقني جديد يمكنه تلقي وجمع وتحليل المعلومات التي يتم الحصول عليها من السفن والآليات البحرية العسكرية، يقوم الجهاز بتحليل المعلومات وإرسالها إلى مراكز التحكم والقيادة المختصة، والمهم أنه يوفر نقلا آمنا للبيانات يحميها من التجسس والتشويش الإلكتروني".

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وأشار البيان إلى أن "المختصين الذين يختبرون المعدات الجديدة تمكنوا من إنشاء شبكات اتصالات آمنة ومستقرة مع السفن العسكرية في البحر، وتمكنوا من إرسال إشارات من الأجهزة الجديدة لمسافات بعيدة، واستخدموا قنوات إرسال تعتمد على الأقمار الصناعية".

المصدر: سلاح روسيا