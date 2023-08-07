روسيا تطور قوارب جديدة لقوات الإنقاذ ووزارة الطوارئ

أعلن مصنع Vympel الروسي لبناء السفن أنه يعمل على مشروع لتطوير قوارب سريعة جديدة مخصصة لقوات الإنقاذ ووزارة الطوارئ في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية للمصنع: "يعمل حوض بناء السفن التابع لمصنعنا على تطوير قوارب سريعة جديدة من فئة MS001 مخصصة لقوات الإنقاذ في البلاد، وقد تم الانتهاء من اختبارات القبول على أول قارب من هذه القوارب".

الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن

وأضاف البيان: "شارك في الاختبارات مختصون من وزارة الطوارئ الروسية ومن الجيش وبعض الهيئات الحكومية، وتم اختبار قدرات القارب على الحركة والمناورة وتفقد آلية عمل جميع معداته وأنظمته الملاحية".

وأشار البيان إلى أن هياكل القوارب الجديدة مصنوعة من خلائط خاصة من الألومينيوم والمغنيسيوم، وبعض أجزاء القارب تمت صناعتها من خلائط بوليميرية خاصة متينة، ومن المفترض أن يتم تصنيع 44 قاربا جديدا لتسليمها لوزارة الطوارئ وهيئات الإنقاذ الروسية.

الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن

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ومن المفترض أن تستخدم القوارب الجديدة في عمليات البحث والإنقاذ وعمليات الاستطلاع والنقل في البحار والنهار ومختلف المسطحات المائية.

المصدر:سلاح روسيا