الجيش الروسي يحصل على سفينة أبحاث بحرية متطورة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية حصل على سفينة أبحاث بحرية أخرى بمواصفات متطورة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "وقعت اللجان الحكومية شهادات قبول واعتماد سفينة Yakov Lapushkin لتستخدم لصالح الجيش الروسي، هذه السفينة تم تطويرها في مصنع Vympel في إطار المشروع الحكومي 19910".

ومن جهتها أشارت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن إلى أن العمل على بناء هذه السفينة بدأ عام 2019، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مايو العام الماضي، وخضعت بعدها لسلسلة من الاختبارات تم خلالها تقييم قدرتها على الحركة والمناورة في المياه، وجرى اختبار معداتها العلمية ومعدات الاتصالات وجميع الأنظمة الإلكترونية فيها.

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ويبلغ طول السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 19910 نحو 59 مترا، وعرضها 11.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1270 طنا، فضلا عن تجهيزها بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المكسوة بالجليد.

ويمكن لهذه السفن العمل لمدة 25 يوما وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 22 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا