معرض للتقنيات العسكرية في مجلس الدوما الروسي يكشف عن مخبأ متنقل ودرع مموه غير مرئي

عُرض على نواب مجلس الدوما مخبأ متنقل ومسيّرة لترحيل الإشارات اللاسلكية ودرع قادرة على إخفاء تحركات الأفراد من الرصد الجوي.

أفادت بذلك صحيفة "إر بي كا" الروسية.

وحسب مطوّري الأسلحة والمعدات، فإن الدرع المموّهة تخفي المواقع تماما، ومن ضمنها الخنادق، وذلك بفضل انكسار الأشعة.

إر بي كا

وأوضح ممثل الشركة المصنعة: "إذا كانت نقطة الاستناد مغطاة بالكامل بدرعنا، فإن الشجيْرات والأشجار والأحجار تكون مرئية من الأعلى، ولكن لا يمكن رؤية أفراد أو معدات مرئية".

ومن المبتكرات الأخرى المقترحة على النواب كانت مسيّرة تستخدم لترحيل الإشارات اللاسلكية وتتيح فرصة إلقاء النظر على ما وراء الأفق، مما يضمن سلامة مشغّل الدرون.

كما عُرضت على النواب مجموعة من المخابئ التي تضم مخابئ ثابتة بطول 6 و4.5 أمتار، فضلا عن مخبأ متنقل بطول 2.5 متر. يمكن استخدام هذا الأخير كحصن متحرك، ويمكن أن يتسع مثل هذا القبو لـ5 أفراد لفترة طويلة أو 7 أفراد لقرة قصيرة. وتتم تدفئته وقت الليل.

وقال رئيس اللجنة العلمية والتقنية في هيئة التدريب بالقوات المسلحة الروسية، سيرغي إيغوروف، إن وإدارته مستعدة لمساعدة المصممين إذا لزم الأمر في إطار المهام الموكلة إليها.

المصدر: إر بي كا