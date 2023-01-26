"ناسا" لا تزال تأمل بمواصلة برنامج الرحلات الفضائية مع روسيا

قال رئيس البرنامج الأمريكي لمحطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو أن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تأمل بمواصلة برنامج الرحلات الفضائية مع روسيا.

وقال مونتاليغو الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بث على موقع ناسا: "هدفي هو أن نواصل برنامج الطيران العابر".

وفقا له: يقوم ممثلو وكالة الفضاء الأمريكية وممثلو روسكوسموس بإعداد خطط لإرسال رائد فضاء أمريكي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضائية روسية ورائد فضاء روسي على متن مركبة فضائية أمريكية في خريف عام 2023.

وقال ممثل ناسا: "لا يوجد قرار نهائي حتى الآن بهذا الصدد، لكننا نعمل في هذا الاتجاه".

المصدر: تاس