سلاح البحرية البريطاني يشغّل "صائدة الغواصات" الجديدة!

أعلن موقع Naval News أن الجيش البريطاني بدأ بتكليف غواصة نووية جديدة من فئة Astute لتعمل في خدمة سلاح البحرية.

وجاء في منشور على الموقع "قامت البحرية الملكية البريطانية بتكليف غواصة أنسون النووية متعددة الأغراض، وهي خامس غواصة من فئة Astute، تمّ تكليف هذه الغواصة خلال احتفالية رسمية جرت في حوض BAE Systems لبناء السفن، وبحضور وزير الدفاع ورئيس الوزراء البريطاني".

من جهته قال، ديفيد كروسبي قائد الغواصة الجديدة: "أنا واثق من أن غواصة أنسون ستصبح أفضل غواصة نووية من فئة Astute، أنا واثق جدا بها، هذه الغواصة ستعمل بنجاح لسنوات عديدة، كنت محظوظًا لكوني قائد الغواصة الهجومية الأكثر تقدما وقدرة على الإطلاق في المملكة المتحدة في يوم تكليفها - وهو أعظم شرف في حياتي المهنية كقائد للغواصات".

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ويبلغ طول الغواصة الجديدة 97 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7400 طن، كما يمكنها الغوص لعمق 300م، والحركة بسرعة 29 عقدة بحرية، فضلا عن تسليحها بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ "توماهوك" المجنحة، وصواريخ "هاربون" المضادة للسفن.

ومقارنة بالغواصات النووية البريطانية من الأجيال السابقة، فإن الغواصات من فئة Astute تتمتع ببصمة رادارية أقل بالنسبة لرادارات وسنارات العدو، لذا يطلق عليها لقب "صائدة الغواصات"، كما لديها قدرات محسنة للعمل في المياه الضحلة.

المصدر: سلاح روسيا