الجيش الروسي يتسلم رباعية دفع جديدة غير مدرعة

كشف منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني عن نموذج غير مدرع لعربة "ستريلا" رباعية الدفع.

أفادت بذلك صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية. ويشار إلى أن علبة السرعة السداسية في رباعية الدفع ما زالت ميكانيكية.

مع ذلك فإن محرك "Foton " صيني الصنع الذي ينتج قوة 200 حصان تم تركيبه في معمل "ياروسلافل" الروسي للمحركات. وتخصص رباعية الدفع غير المدرعة "ستريلا" لنقل الأفراد، بمن فيهم المرضى والجرحى، والضباط على مستوى الكتيبة والفوج واللواء والفرقة وكذلك جر المقطورات في كافة أنواع الطرق.

يذكر أن وزن رباعية الدفع 2600 كلغ، الحمولة 900 كلغ، العرض 2350 ملم، الطول 5090 ملم، الارتفاع 1995 ملم، الخلوص ( المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق) 270 ملم ، السرعة القصوى 130 كلم/ساعة للسير على الطريق إلى مسافة 700 كلم .

المصدر: روسيسكايا غازيتا