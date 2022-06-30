كشف لغز المكان الذي أصبحت فيه الكلاب أفضل صديق للإنسان!

اكتشف فريق من معهد فرانسيس كريك في لندن أن الكلاب المستأنسة تنحدر من مجموعتين منفصلتين على الأقل من الذئاب، بعد مقارنة جينومات 72 ذئبا قديما مع تلك الموجودة في كلاب العصر الحديث.

ووجدوا أن الذئاب من آسيا والشرق الأوسط ساهمت في الحمض النووي للكلاب من الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا.

وأنتجت الجينومات القديمة أيضا جدولا زمنيا يوضح كيف تغير الحمض النووي للذئب على مدى 30 ألف جيل من خلال الانتقاء الطبيعي.

ويقول أندرس بيرغستروم، المعد الأول المشارك وباحث ما بعد الدكتوراه في مختبر الجينوم القديم في كريك: "من خلال هذا المشروع، قمنا بزيادة عدد جينومات الذئب القديمة المتسلسلة بشكل كبير، ما سمح لنا بإنشاء صورة مفصلة لأسلاف الذئاب. ووجدنا أن الكلاب تنحدر من سلالتين منفصلتين على الأقل من الذئاب - مصدر شرقي ساهم في كل الكلاب ومصدر غربي منفصل أكثر، ساهم في تكوين بعض الكلاب".

ومن المعروف أن الكلاب نشأت من الذئب الرمادي، Canis lupus، الذي كان موجودا عبر نصف الكرة الشمالي طوال العصر الجليدي الأخير عندما انقرضت العديد من الثدييات الكبيرة الأخرى.

ويُعتقد أن تدجينها حدث منذ 15000 عام على الأقل، لكن الدراسات السابقة التي قارنت الحمض النووي للكلاب مع الذئاب الحديثة لم تتمكن من تحديد متى بدأ بالضبط في تاريخ أسلاف الكلاب.

واستخدمت النتائج الجديدة، التي نُشرت في مجلة Nature، جينومات الذئاب القديمة لتعزيز فهمنا لكيفية ظهور حيواناتنا الأليفة المحبوبة.

وقام علماء الوراثة وعلماء الآثار بتحليل 72 جينوما قديما للذئب، على مدى 100000 عام الماضية، من أوروبا وسيبيريا وأمريكا الشمالية.

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ووجدوا أن كلا من الكلاب المبكرة والحديثة أكثر تشابها وراثيا مع الذئاب القديمة في آسيا من تلك الموجودة في أوروبا، ما يشير إلى تدجين في مكان ما في الشرق.

ومع ذلك، وجدوا أيضا دليلا على أن مجموعتين منفصلتين من الذئاب ساهمت في الحمض النووي للكلاب.

ويبدو أن الكلاب المبكرة من شمال شرق أوروبا وسيبيريا وشرق آسيا والأمريكتين لها أصل واحد مشترك من المصدر الآسيوي. لكن يبدو أن الكلاب المبكرة من الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا طورت ما يصل إلى نصف أسلافها من مصدر آخر مرتبط بالذئاب في الشرق الأوسط. وأحد التفسيرات المحتملة لهذا الأصل المزدوج هو أن الذئاب خضعت للتدجين أكثر من مرة، ثم اختلطت المجموعات المختلفة معا.

ويقول الاحتمال الآخر إن التدجين حدث مرة واحدة فقط، وأن الأصل المزدوج يرجع إلى هذه الكلاب المبكرة ثم اختلطت مع الذئاب البرية. وليس من الممكن حاليا تحديد أي من هذين السيناريوهين حدث، حيث لا يوجد أي من الجينومات التي تم تحليلها تطابقا مباشرا لأي من أسلاف الكلاب هذه.

ويواصل الفريق الدولي البحث عن أسلاف ذئاب قريبة للكلاب من موقع آخر يمكن أن يكشف بالضبط متى بدأ البشر في تدجينها.

وخلال البحث، وضع العلماء جدولا زمنيا لكيفية تغير الحمض النووي للذئب على مدار 30 ألف جيل باستخدام 72 جينوما قديما.

ووجدوا أن مجموعات الذئاب كانت مرتبطة وراثيا في جميع أنحاء أواخر العصر البليستوسيني، ويرجع ذلك على الأرجح إلى قدرة الذئاب على التحرك عبر المناظر الطبيعية المفتوحة.

وتمكنوا أيضا من تتبع الانتقاء الطبيعي، ووجدوا متغيرا جينيا واحدا تحول من كونه نادرا جدا إلى وجوده في كل ذئب على مدار 10000 عام.

ويؤثر المتغير على جين IFT88 يشارك في نمو العظام في الجمجمة والفك، ولا يزال موجودا في جميع الذئاب والكلاب حتى يومنا هذا.

ويمكن أن يكون رد فعل لأنواع الفرائس المتوفرة في العصر الجليدي، ما يعطي ميزة للذئاب ذات شكل رأس معين، ولكن يمكن أن يكون لها أيضا وظائف أخرى غير معروفة.

ويعتقد أن طريقة مماثلة يمكن أن توفر معلومات جديدة حول كيفية حدوث التطور في الأنواع الأخرى، مثل البشر.

ووجد العديد من الحالات التي انتشرت فيها الطفرات إلى جميع أنواع الذئاب، وكان ذلك ممكنا لأن الأنواع كانت مرتبطة بشكل كبير عبر مسافات كبيرة. وربما يكون هذا الاتصال سببا في تمكن الذئاب من البقاء على قيد الحياة في العصر الجليدي بينما اختفى العديد من الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة الأخرى.

ويمكن أن توفر سلاسل زمنية مماثلة للجينوم الكامل من العصر الجليدي، في البشر أو الحيوانات الأخرى، معلومات جديدة حول كيفية حدوث التطور.

المصدر: ديلي ميل