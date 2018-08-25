ليفربول يستضيف برايتون .. التشكيلة الأساسية

يواجه فريق ليفربول ضيفه برايتون، اليوم السبت في الساعة (19:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "انفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

13- البرازيلي أليسون

66- ترينت ألكسندر-آرنولد

12- جوزيف غوميز

4- الهولندي فيرجيل فان ديك

26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون

7- جيمس ميلنر

5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم

8- الغيني نابي كيتا

11- المصري محمد صلاح

10- السنغالي ساديو ماني

9- البرازيلي روبرتو فيرمينو.

بينما وضع الإنجليزي كريس هيوتون، المدير الفني لفريق برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الريدز:

المصدر: "twitter/cpfc/officialbhafc"