ليفربول يستضيف برايتون .. التشكيلة الأساسية
يواجه فريق ليفربول ضيفه برايتون، اليوم السبت في الساعة (19:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "انفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:
13- البرازيلي أليسون
66- ترينت ألكسندر-آرنولد
12- جوزيف غوميز
4- الهولندي فيرجيل فان ديك
26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون
7- جيمس ميلنر
5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم
8- الغيني نابي كيتا
11- المصري محمد صلاح
10- السنغالي ساديو ماني
9- البرازيلي روبرتو فيرمينو.
Unchanged for a third consecutive game. 👊 #LIVBHApic.twitter.com/DGz5YjaDAT— Liverpool FC (@LFC) 25 августа 2018 г.
بينما وضع الإنجليزي كريس هيوتون، المدير الفني لفريق برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الريدز:
🔢 Here's how Albion line-up for today's @premierleague meeting against @LFC at Anfield.— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 25 августа 2018 г.
⚽️ @LeonBalogun and @Yves_Bissouma come into the side to make their first @premierleague starts for the Seagulls.#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/xDWPHFuRfS
المصدر: "twitter/cpfc/officialbhafc"