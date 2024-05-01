هل تقام مباراة الترجي والأهلي المصري بعيدا عن رادس بعد قرار "وادا" بمعاقبة تونس؟

أصدرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، أمس الثلاثاء بيانا صارما أعلنت خلاله عدم التزام تونس بتعديل لوائحها وتقنين تشريعاتها الرياضية بما يتوافق مع لوائح الوكالة.

وأوضحت "وادا"، أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والباراأولمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

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وأثار هذا البيان الجدل حول إمكانية نقل لقاء الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري المقرر على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس في 18 مايو الجاري ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى خارج تونس.

ونقل موقع "kooora" عن مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قوله إنه حتى هذه اللحظة لم يتم التواصل مع مسؤولي "الكاف" بشكل رسمي أو ودي من أجل المطالبة بعدم إقامة لقاء الذهاب في تونس وفقا لبيان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأضاف: "حال وصول أي خطاب من هذا النوع سيتم عرض الأمر بشكل عاجل على المكتب التنفيذي للكاف لحسم القرار النهائي".

المصدر: "kooora" + وكالات