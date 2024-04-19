اتحاد جدة يضع لجنة المسابقات السعودية في مأزق

طلب نادي اتحاد جدة، أمس الخميس، تأجيل المواجهة المقررة أمام الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار "العميد"، في خطابه إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى أنه يعاني من عدة غيابات مؤثرة للاعبيه المشاركين مع منتخب تحت 23 عاما، في بطولة كأس آسيا.

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وأوضح الاتحاد أنه يعاني من ضرر بسبب استدعاء اللاعبين خارج أيام "فيفا"، خصوصا أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تمثل أهمية كبيرة للنادي.

واختتم الاتحاد خطابه بالتعبير عن تفاؤله بقبول لجنة المسابقات فكرة التأجيل، كما حدث مع الهلال في مباراته أمام أهلي جدة ضمن منافسات الجولة 28 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن أندية الاتحاد والنصر والأهلي عبرت عن رفضها لقرار تأجيل مواجهة الهلال، بعد إرجاء مباراة الفريق أمام العين الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا 24 ساعة.

المصدر: "وسائل إعلام"