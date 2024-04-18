الاتحاد والنصر يحتجان رسميا على قرار رابطة الدوري السعودي بشأن الهلال

أبدى نادي النصر والاتحاد، رفضهما لقرار رابطة دوري روشن السعودي بتأجيل مباراة الهلال أمام الأهلي في المسابقة المحلية.

وسبق وأعلنت رابطة الدوري السعودي، تأجيل مباراة الهلال ضد الأهلي، على خلفية تأجيل لقاء زعيم آسيا أمام العين في دوري أبطال آسيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وخرج نادي الاتحاد ببيان رسمي قال فيه: "في إشارة إلى قرار رابطة الأندية بتأجيل لقاء الأهلي والهلال، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 19 أبريل، ليتم إقامته يوم الاثنين، 6 مايو، حيث إن هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة".

إقرأ المزيد

وتابع نادي الاتحاد: "سبق أن طلب من إدارة المسابقات تأجيل مباراته بالدوري خارج أرضه مع نادي ضمك قبل كأس العالم للأندية" ورغم موافقة ضمك، رفض الطلب، بحجة عدم توفر الوقت الكافي في الروزنامة، مما اضطر "العميد" لخوض 5 مباريات خلال أسبوعين جميعها خارج مدينة جدة.

واختتم البيان: "وعليه فإن النادي يحث إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين على الحرص على التنافس العادل بين الأندية المشاركة، والالتزام بلائحة المسابقة فيما يتعلق بتأجيل وإعادة جدولة المباريات ضمن الضوابط المقرة مسبقا ضمن اللائحة مع وضع معايير واضحة وشفافة للأندية والجماهير كافة بآلية تأجيل المباريات".

ومثله فعل نادي النصر بنشر بيان عبر حسابه على منصة "إكس" طالب فيه رابطة الدوري السعودي للمحترفين الالتزام بمواقفها السابقة طوال الموسم فيما يخص طلبات تأجيل المباريات، وأكد فيه على أنه قد تم في وقت سابق رفض طلب النصر بتأجيل مباراتهم أمام نادي الاتفاق في 14 أغسطس بالدمام وسبقها لقاء على نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بتاريخ 12 أغسطس في الطائف، بحجة اعتماد روزنامة الموسم الرياضي واتفاقيات النقل التلفزيوني مع العديد من القنوات العالمية.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع ضمن جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي، برصيد 47 نقطة، جمعهم من 27 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من دوري روشن، ويأتي النصر في وصافة الترتيب برصيد 65 نقطة، في ظل صدارة الهلال برصيد 77 نقطة.

المصدر: RT