تأجيل جديد يزيد الشكوك حول قمة العين والهلال في أبطال آسيا

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم عن تأجيل مباراة الشارقة ومستضيفه بني ياس التي كانت مقررة مساء اليوم الأربعاء، لتقام في وقت سيحدد لاحقا.

وبررت الرابطة قرار التأجيل، بالظروف الجوية الصعبة التي تمر على الإمارات، وتعذر وصول حافلة الشارقة إلى مدينة بني ياس، لخوض المباراة التي كانت مقررة ضمن الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين.



وبذلك، ارتفع عدد المباريات المؤجلة من الجولة الـ19، إلى 3 مباريات، بعدما سبق وتقرر تأجيل مباراتي الجزيرة مع خورفكان، وعجمان مع البطائح، واللتين كانتا مقررتين أمس، بسبب الظروف الجوية.



ولم يتبق من الجولة سوى لقاء النصر وضيفه شباب الأهلي، والذي يقام مساء اليوم الأربعاء، على ستاد آل مكتوم، والناديين ينتميان إلى إمارة دبي، وتفصل بينهم كيلومترات قليلة، فيما تحدد موعد مباراة الإمارات والعين، ضمن الجولة نفسها، لتقام يوم 12 مايو الجاري، لمشاركة العين في البطولة الآسيوية.

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يذكر أنه أقيمت مباراتان ضمن الجولة الـ19 أمس الأول الاثنين، قبل مرور الظروف الجوية الصعبة على الإمارات، وشهدتا فوز الوصل على ضيفه حتا (3-0)، واتحاد كلباء على ضيفه الوحدة (1-0).



وتعزز هذه التأجيلات من الشكوك حول لقاء العين والهلال، المقرر اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتخذ قرارا بتأجيل مباراة العين والهلال لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأربعاء، بدلا من أمس الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.



ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية فيديو لاستمرار نزول الأمطار بغزارة، ما تسبب في ضرر كبير بفندق إقامة الهلال في مدينة العين الإماراتية.



ودخلت الأمطار فندق الإقامة وتسببت في حالة من الفوضى، ما دفع الإدارة للتدخل سريعا من أجل حماية المكان.

المصدر: "وسائل إعلام"