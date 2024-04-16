الاتحاد الآسيوي يحسم أمر مواجهة العين والهلال في أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة نادي العين الإماراتي وضيفه نادي الهلال السعودي.

وكان من المقرر إقامة المباراة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدوري قبل النهائي من دوري أبطال آسيا، بسبب العاصفة التي تشهدها دولة الإمارات.

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وبحسب موقع "كووورة"، فإن المباراة ستلعب غدا الأربعاء في نفس موعدها، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يعقد الاتحاد الاسيوي اجتماعا خلال الساعات المقبلة، لإعلان الموعد الجديد للمباراة رسميا.

يذكر أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أعلن بدوره تعليق جميع المنافسات المحلية، حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: kooora