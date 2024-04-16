بعد "اتهامات بالفساد".. الاتحاد السعودي لكرة القدم يرد

دفع الجدل الكبير المثار في الشارع الرياضي السعودي حول قضايا الفساد اتحاد الكرة للتحرك بشكل رسمي والتفاعل مع الأحداث.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوجه فيه محمد المريشد، المدرب السابق للفئات السنية بنادي النصر، اتهامات لمسؤولي الاتحاد السعودي.



وزعم المريشد أن هناك مسؤولين يجمعون بين العمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم وأحد الأندية.

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لمن يهمه الامر

وزير الرياضة @AbdulazizTF

ورئيس الاتحاد السعودي @Yalmisehal@DE_Committee



هذا الشخص



محمد بن إبراهيم المريشد



كان يعمل مدرب في نادي النصر السعودي بكافة فئاته !؟

هذا مقطع صوت وصورة

وهذا كلام خطير نرجو منكم التحقيق عن مايقولة وتوضيح وشكراً… pic.twitter.com/lGd7iJwx8n — خـالد القحطاني 𓅃 (@Khaled_q505q) April 15, 2024

وقال المريشد "هؤلاء المسؤولين لهم ميول شديدة للنادي الذي يعملون به، وبالتالي يغيرون النتائج، ويختارون عناصر المنتخبات حسب أهوائهم، ويدمرون الرياضة السعودية بسبب حبهم لهذا النادي".

حديث المريشد دفع اتحاد الكرة لإصدار بيان رسمي، الاثنين، مؤكدا أن اتهامات المريشد باطلة، ومعلنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

توضح الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم رصدها لمقطع فيديو متداول، تضمن اتهامات باطلة لمنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وعليه تؤكد الإدارة القانونية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم. pic.twitter.com/3g5QblyJid — الاتحاد السعودي لكرة القدم - العناية بالعملاء (@SAFFcare) April 15, 2024

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يذكر أن الهلال يقترب من التتويج بطلا لدوري روشن السعودي، حيث يحتل حاليا صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة على النصر، صاحب الوصافة.

ويعد "الزعيم" النادي السعودي الوحيد الذي يواصل مشواره في دوري أبطال آسيا، إذ ينتظر أن يلاقي العين الإماراتي اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي.

وتوج الهلال مؤخرا بطلا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، وينافس كذلك على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد وصوله لنصف النهائي.

المصدر: "وسائل إعلام"