رد فعل صلاح بعد سقوط ليفربول المفاجئ أمام كريستال بالاس

بدا النجم المصري محمد صلاح متأثرا بعد خسارة فريقه ليفربول المفاجئة والقاسية على أرض ملعبه أمام كريستال بالاس ضمن الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط ليفربول أمام كريستال بالاس بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند 71 نقطة ويتراجع للمركز الثالث متخلفا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، وبفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف وذلك قبل ست مراحل على ختام بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقلصت حظوظ ليفربول بعد هذه الخسارة في الفوز بلقب الدوري.

وأظهرت لقطات مصورة علامات الحزن والحسرة على وجه صلاح عقب صافرة نهاية المباراة.

تأثر محمد صلاح بعد الهزيمة من كريستال بالاس📷 pic.twitter.com/Ef4hNX3VOr — GLCSports (@GLC_Sports) April 14, 2024

🚨حسرة #محمد_صلاح

كريستال بالاس يفوز على ليفربول بنتيجة 1-0 ويقلل من حظوظه فى الفوز بلقب الدورى الإنجليزي pic.twitter.com/wMQR0AaRWh — mahdy 🇪🇬 (@infradplus) April 14, 2024

حزن وغضب #محمد_صلاح بعد خسارة ليفربول من كريستال بالاس (0-1) وضياع حلم التتويج بالدوري الانجليزي pic.twitter.com/BKgNRtcswt — صدى البلد سبورت - Sada Elbalad sport (@sadabaladsport) April 14, 2024

وكان صلاح "الحاضر الغائب" في المباراة، حيث لم يظهر بمستواه المعهود كما أضاع فرصة سهلة للتسجيل.

Mohamed Salah vs Crystal Palace [H] pic.twitter.com/tMn7O6VsKp — . (@niftyneress) April 14, 2024

وكان صلاح ورفاقه يطمحون لتحقيق الفوز على كريستال بالاس لإنعاش حظوظهم في الدوري وإهداء اللقب لمدربهم الألماني يورغن مكلوب الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

المصدر: RT