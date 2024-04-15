كريستال بالاس يقتل أحلام ليفربول.. وكلوب ينفجر غضبا بسبب صلاح ورفاقه

فشل ليفربول في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بمختلف البطولات بعدما خسر أمام كريستال بالاس 1-0 ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليفقد 5 نقاط ثمينة في الصراع على اللقب.

وسجل إيبيرشي إيزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، ليسقط ليفربول على ملعبه للمباراة الثانية على التوالي بعد ثلاثية نظيفة أمام أتالانتا في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي.

وبهذه الخسارة، تراجع ليفربول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ، بفارق الأهداف عن أرسنال (الوصيف) ونقطتين عن مانشستر سيتي (المتصدر).

وأعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن استيائه الشديد من الهزيمة، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، قال فيها: "هذه المرة أشعر بالفعل بالسوء الشديد، الأمر بشع، أحتاج وقتا لمعالجة ذلك، الوقوف هنا والتحدث عن هذه المباراة أمر صعب للغاية".

مضيفا: "خضنا مباراتين مختلفتين، في الشوط الأول والثاني، الشوط الأول لم نكن جيدين، بسبب مخلفات المباراة الأخيرة (أمام أتالانتا)، ثم استقبلنا ذلك الهدف (المريع) من لاعب حر تماما في المنطقة، لا يمكن أن يحدث ذلك، لكنه حدث".

وأضاف: "أنقذنا أندي روبرتسون من هدف آخر، ثم سيطرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، رأيت فرص داروين وجوتا وصلاح، ومجددا لم نسجل، هذا أمر بشع".

وختم: "كانت المباراة في الشوط الثاني أفضل بكثير، ترينت دخل وتغيرت الهيكلية، سببنا مشاكل وكانت لدينا فرص كبيرة جدا، إذا وقفنا هنا وفزنا بالمباراة 4-1 كان يمكن أن نرى نفس المباراة بنتيجة مختلفة تماما. ولكننا لم نفعل ذلك!".

المصدر: "وكالات"