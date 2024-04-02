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بالفيديو.. رونالدو يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034
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أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" عن دعمه لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

ونشر رونالدو فيديو، حمل تعديد مزايا السعودية ولعبة كرة القدم فيها وشغف الجماهير لها، قائلا: "فخور بدعم أحلام أمة تأمل في إقامة كأس العالم في السعودية عام 2034"، وأرفق التغريدة بهاشتاغ بعنوان "معا ننمو".

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ومن المقرر أن تستضيف السعودية نهائيات مونديال 2034، بعد أن انسحبت أستراليا من تقديم ملف منافس للسعودية مفضلة التركيز على نهائيات كأس العالم للسيدات وكأس العالم للأندية، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لتقديم العروض، في أكتوبر الماضي، لتكون الدولة الخليجية صاحبة العرض الوحيد لاحتضان أكبر بطولات العالم.

يذكر أن رونالدو انضم للنصر السعودي في يناير قبل الماضي ليكون بداية انضمام مجموعة من أهم نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي لاحقا.

المصدر: twitter/Cristiano

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