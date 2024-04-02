مزاد غريب.. "هنا كان يرقد كريستيانو رونالدو"

انتابت الجماهير السلوفينية العاشقة لكريستيانو رونالدو حالة من الجنون بعد أن كان النجم البرتغالي قبل أيام مع منتخب بلاده لخوض مباراة ودية، انتهت بهزيمة البرتغالي 2-0.

وذكر موقع 24ur السلوفيني أن جمهور البلد المضيف لم يتمكن من الالتقاء برونالدو والتقاط الصور التذكارية معه، في ظل ضيق الوقت ومغادرته للبلاد عقب انتهاء المباراة، إذ نجح في الإفلات من محاولات الجمهور اللقاء به.

على إثر ذلك قرر فندق Grand Plaza الذي أقام به رونالدو رفقة بعثة البرتغال استغلال عشق الجمهور السلوفيني الجنوني للدون، للقيام بعمل خيري.

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وأوضح موقع 24ur أن الفندق قرر عرض الفراش الذي كان ينام عليه كريستيانو في مزاد علني، معلنا: "بما أن هذا كان حدثا خاصا وفريدا إلى حد ما، فقد قررنا إعداد مفاجأة فريدة، يمكن للجميع المشاركة بها، في ظل عدم معرفتنا بمدى إمكانية زيارة رونالدو للبلد من جديد".

وأضاف: "بالتعاون مع شركة POP TV الإعلامية، سنقيم مزادا خاصا على السرير الذي نام به رونالدو في فندقنا".

وأشار إلى أن المزاد سيقام في نهاية شهر أبريل الجاري، على أن يبدأ بـ5 آلاف يورو، بينما سيتم التبرع بمبلغ البيع النهائي للجمعيات الخيرية.

كما قرر الفندق إتاحة الفرصة للجماهير كذلك لالتقاط الصور التذكارية في الغرفة التي أقام بها الدون والتعرف على محتوياتها.

المصدر: 24ur