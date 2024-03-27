بالفيديو.. طرد اليوتيوبر "عاشق رونالدو" من مطعم ميسي بسبب قميص النصر

تعرض "اليوتيوبر" الشهير سبيد، المعروف بعشقه للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لموقف محرج في أحد المطاعم الشهيرة في أمريكا، والتي تتمتع بشراكة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح سبيد، في فيديو عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، أنه تعرض للطرد بسبب ارتداء قميص نادي النصر السعودي، الذي يحمل اسم رونالدو.

وقال إن المسؤولين في مطعم ميسي، طلبوا تدخل الأمن من أجل طرده، بالإضافة لأفراد من الشرطة، وذلك لإجباره على الخروج.

وأعلنت سلسلة مطاعم "هارد روك" في أمريكا، في يوليو الماضي، صنع "ساندوتش برغر" بتوليفة خاصة من اختيار ميسي بالتزامن مع إعلانه لاعبا في إنتر ميامي الأمريكي، تحت عنوان "صنع لك بواسطة ليو ميسي".

ويبدو أن سبيد قرر تجربة هذه التوليفة بعد أشهر من إطلاقها، لكنه لم يستمتع بأجواء المطعم، بعد أن طلب إخراجه من المكان، بداعي أنه يقوم بتصوير بعض الفيديوهات، فيما ترفض سياسة المطعم ذلك نهائيا إلا لأسباب تسويقية فقط.

وأبدى سبيد اندهاشه من كم أفراد الشرطة الذين حاصروه لإخراجه من المكان، مرددا: "سأغادر هذا المكان القذر!".

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وأكمل: لقد أتوا مع 5 حراس و3 شرطيين لطردي من المطعم، معلقا: هذا جنون.



وتابع: لقد جلبوا معهم أصفاد كأنني مجرم وأحضروا الشرطة من أجل إخباري أن أغادر المطعم.



وسمع صوت النادلة تطلب من سبيد هويته خلال حديثها معه، كما أبلغته بأنه يجب أن يغلق الكاميرا وإيقاف التصوير.



وأخبرها سبيد بأنه لا يملك هويته، وسألها، قائلا: "هل يمكنني أن أخذ الأكل معي؟"، كما غادر المطعم وهو منزعج.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"