بالفيديو.. "احتفال رونالدو" الشهير يصل إلى سباق الدراجات وتحت أنظار مورينيو

شهد سباق الدراجات النارية الذي أقيم مؤخرا على حلبة ألغار في مدينة بورتيماو البرتغالية، لقطة طريفة من الفائز به خورخي مارتن، حيث احتفل بإنجازه على طريقة نجم الكرة كريستيانو رونالدو.

ونجح الإسباني مارتن سائق فريق دوكاتي ـ بريماك، الأحد، في الفوز بالمرحلة الثانية من بطولة العالم لـ"موتو جي بي"، وحقق الانتصار الأول في رصيده هذا الموسم، والسادس في مسيرته.

وقام مارتن، بالاحتفال بإنجازه على طريقة نجم النصر السعودي في الاحتفال والمعروفة باسم "siii"، الحركة التي أصبح الكثير من نجوم الرياضة حول العالم يقلدونه أثناء احتفالهم بالأهداف موجها رسالة قوية إلى كل منافسيه، وذلك بحضور المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان من بين ضيوف المرحلة، وهو كان من يحمل راية النهاية ويلوح بها.

Foi José Mourinho a mostrar a bandeira de xadrez no #PortugueseGP e Jorge Martín festejou com o 'SIIIII' 🇵🇹pic.twitter.com/Zf1bVBeb0P — B24 (@B24PT) March 24, 2024

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وحصد مارتن بذلك 60 نقطة خلال أول سباقين ببطولة العالم، لينتزع صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات النارية، ويليه في الترتيب العام براد بيندر بفارق 18 نقطة، بينما تراجع بانيايا إلى المركز الرابع بعد التصادم في سباق الأحد، وأصبح متأخرا بفارق 23 نقطة عن مارتن.

من جهة أخرى يتواجد رونالدو حاليا في معسكر منتخب بلاده البرتغال استعدادا لمواجهة سلوفينيا وديا غدا الثلاثاء، وذلك بعدما غاب عن اللقاء الودي الأول في معسكر مارس أمام السويد.

المصدر: twitter/B24PT