 
مباشر

بالفيديو.. "احتفال رونالدو" الشهير يصل إلى سباق الدراجات وتحت أنظار مورينيو

الرياضة

بالفيديو..
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x838

شهد سباق الدراجات النارية الذي أقيم مؤخرا على حلبة ألغار في مدينة بورتيماو البرتغالية، لقطة طريفة من الفائز به خورخي مارتن، حيث احتفل بإنجازه على طريقة نجم الكرة كريستيانو رونالدو.

ونجح الإسباني مارتن سائق فريق دوكاتي ـ بريماك، الأحد، في الفوز بالمرحلة الثانية من بطولة العالم لـ"موتو جي بي"، وحقق الانتصار الأول في رصيده هذا الموسم، والسادس في مسيرته.

وقام مارتن، بالاحتفال بإنجازه على طريقة نجم النصر السعودي في الاحتفال والمعروفة باسم "siii"، الحركة التي أصبح الكثير من نجوم الرياضة حول العالم يقلدونه أثناء احتفالهم بالأهداف موجها رسالة قوية إلى كل منافسيه، وذلك بحضور المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان من بين ضيوف المرحلة، وهو كان من يحمل راية النهاية ويلوح بها.

إقرأ المزيد
استبعاد رونالدو من تشكيلة البرتغال لمواجهة السويد
استبعاد رونالدو من تشكيلة البرتغال لمواجهة السويد

وحصد مارتن بذلك 60 نقطة خلال أول سباقين ببطولة العالم، لينتزع صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات النارية، ويليه في الترتيب العام براد بيندر بفارق 18 نقطة، بينما تراجع بانيايا إلى المركز الرابع بعد التصادم في سباق الأحد، وأصبح متأخرا بفارق 23 نقطة عن مارتن.

من جهة أخرى يتواجد رونالدو حاليا في معسكر منتخب بلاده البرتغال استعدادا لمواجهة سلوفينيا وديا غدا الثلاثاء، وذلك بعدما غاب عن اللقاء الودي الأول في معسكر مارس أمام السويد.

المصدر: twitter/B24PT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا