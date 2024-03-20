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استبعاد رونالدو من تشكيلة البرتغال لمواجهة السويد

الرياضة

استبعاد رونالدو من تشكيلة البرتغال لمواجهة السويد
Globallookpress
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أعلن الاتحاد البرتغالي أن النجم كريستيانو رونالدو سيغيب عن المباراة الودية الأولى للمنتخب ضد السويد غدا الخميس على أن يخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا الثلاثاء المقبل.

وبالإضافة إلى رونالدو، استبعد سبعة لاعبين آخرين من مواجهة السويد وهم ديوغو دالو (مانشستر يونايتد)، جواو فيليكس وجواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، دانيلو بيريرا وفيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (النصر السعودي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي).

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدرب المنتخب البرتغالي، روبرتو مارتينيس أراد إراحة هؤلاء اللاعبين نظرا لضغط المباريات التي خاضوها في الآونة الأخيرة مع أنديتهم.

وقال مارتينيس في مؤتمر صحفي عشية مواجهة السويد: "إنها فترة يواجه فيها اللاعبون تحديات كبيرة مع خوضهم مباريات كثيرة ويعانون من تعب ذهني".

ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية أخرى استعدادا لكأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وإيرلندا في 4 و8 و11 يونيو المقبل تواليا.

المصدر: وكالات

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