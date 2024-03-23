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بيلينغهام ضد فينيسيوس.. التشكيلة الأساسية لموقعة إنجلترا والبرازيل

الرياضة

بيلينغهام ضد فينيسيوس.. التشكيلة الأساسية لموقعة إنجلترا والبرازيل
Globallookpress
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أعلن منتخبا إنجلترا والبرازيل عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما الودية المرتقبة مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وفي غياب قائد منتخب إنجلترا وهدافه هاري كين للإصابة، سيقود نجم ريال مدريد، جود بيلينغهام وجناح نادي مانشستر سيتي، فيل فودين تشكيلة "الأسود الثلاثة" في مواجهة منتخب "السيليساو".

في الجهة المقابلة، يبرز من التشكيلة الأساسية للمنتخب البرازيلي، ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو إضافة إلى جناح برشلونة رافينيا.

وفي ما يلي تشكيلة المنتخبين:

- إنجلترا: بيكفورد، ووكر، ماغواير، ستونز، تشيلويل، رايس، غالاغر، فودين، بيلينغهام، جوردون، واتكينز.

- البرازيل: بينتو، دانيلو، برونو، بيرالدو، ويندل، غيمارايش، جواو غوميز، باكيتا، فينيسيوس، رودريغو، رافينيا.

المصدر: RT

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