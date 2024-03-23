بيلينغهام ضد فينيسيوس.. التشكيلة الأساسية لموقعة إنجلترا والبرازيل
أعلن منتخبا إنجلترا والبرازيل عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما الودية المرتقبة مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.
وفي غياب قائد منتخب إنجلترا وهدافه هاري كين للإصابة، سيقود نجم ريال مدريد، جود بيلينغهام وجناح نادي مانشستر سيتي، فيل فودين تشكيلة "الأسود الثلاثة" في مواجهة منتخب "السيليساو".
في الجهة المقابلة، يبرز من التشكيلة الأساسية للمنتخب البرازيلي، ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو إضافة إلى جناح برشلونة رافينيا.
وفي ما يلي تشكيلة المنتخبين:
Tonight's #ThreeLions to face Brazil! 💪 pic.twitter.com/Y9o4fmJKhx— England (@England) March 23, 2024
- إنجلترا: بيكفورد، ووكر، ماغواير، ستونز، تشيلويل، رايس، غالاغر، فودين، بيلينغهام، جوردون، واتكينز.
🚨Official:— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) March 23, 2024
The Brazil XI to face England! 🇧🇷🏴 pic.twitter.com/0n6Wjr8JeV
- البرازيل: بينتو، دانيلو، برونو، بيرالدو، ويندل، غيمارايش، جواو غوميز، باكيتا، فينيسيوس، رودريغو، رافينيا.
المصدر: RT