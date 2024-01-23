كأس إفريقيا.. الكاميرون تجهض مفاجأة غامبيا وتبلغ ثمن النهائي برفقة غينيا والسنغال

أجهضت الكاميرون مفاجأة غامبيا وحجزت مقعدها في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، بالفوز عليها 3-2 يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.

وسجل أهداف الكاميرون كارل توكو إيكامبي، والغامبي جيمس غوميس بالخطأ في مرمى بلاده، وكريستوفر ووه، في الدقائق 56 و87 و90+1 تواليا، ولغامبيا أبلي جالو وإبريما كولي في الدقيقتين 72 و85.

Celebration mode as Cameroon scores last Minute Header to secure a spot in the round of 16 of the AFCON 2023 as Gambia's goal is disallowed by VAR #Cameroun#AFCON2023pic.twitter.com/kSAOuq41OH — Elvisbo (@Elvisbo) January 23, 2024

وضمن الفوز تأهل منتخب الكاميرون في وصافة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط وذلك بفضل تفوقه في الأهداف المسجلة على منتخب غينيا الذي ضمن أيضا تأهله بين أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست رغم خسارته بهدفين دون رد أمام السنغال المتصدرة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وحاملة اللقب.

Group C ✅



Final standings of group C after matchday 3! 🙌#TotalEnergiesAFCON2023pic.twitter.com/QzrtHdvLPi — CAF (@CAF_Online) January 23, 2024

وتلعب الكاميرون مع نيجيريا في الدور ثمن النهائي فيما يلاقي منتخب غينيا نظيره غينيا الاستوائية.

أما منتخب السنغال، فسيتعرف على منافسه في ثمن النهائي مع إسدال الستار على مباريات دور المجموعات غدا الأربعاء.

المصدر: وكالات