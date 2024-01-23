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كأس إفريقيا.. الكاميرون تجهض مفاجأة غامبيا وتبلغ ثمن النهائي برفقة غينيا والسنغال

الرياضة

كأس إفريقيا.. الكاميرون تجهض مفاجأة غامبيا وتبلغ ثمن النهائي برفقة غينيا والسنغال
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أجهضت الكاميرون مفاجأة غامبيا وحجزت مقعدها في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، بالفوز عليها 3-2 يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.

وسجل أهداف الكاميرون كارل توكو إيكامبي، والغامبي جيمس غوميس بالخطأ في مرمى بلاده، وكريستوفر ووه، في الدقائق 56 و87 و90+1 تواليا، ولغامبيا أبلي جالو وإبريما كولي في الدقيقتين 72 و85. 

وضمن الفوز تأهل منتخب الكاميرون في وصافة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط وذلك بفضل تفوقه في الأهداف المسجلة على منتخب غينيا الذي ضمن أيضا تأهله بين أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست رغم خسارته بهدفين دون رد أمام السنغال المتصدرة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وحاملة اللقب.

وتلعب الكاميرون مع نيجيريا في الدور ثمن النهائي فيما يلاقي منتخب غينيا نظيره غينيا الاستوائية.

أما منتخب السنغال، فسيتعرف على منافسه في ثمن النهائي مع إسدال الستار على مباريات دور المجموعات غدا الأربعاء.

المصدر: وكالات

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