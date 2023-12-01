التشكيلة الأساسية لموقعة الهلال والنصر في ديربي الرياض

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة القمة الكروية التي تجمع الهلال والنصر لحساب الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

وقرر المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس الدفع بالثلاثي الهجومي ميشيل ديلغادو وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم، ومن خلفهم المتألّق سالم الدوسري في مواجهة النصر.

في المقابل، يقود الثلاثي الهجومي ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا، التشكيلة الأساسية للنصر.

وفي ما يلي تشكيلة الفريقين:

- الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك

خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، سيرغي ميلينكوفيتش سافيتشش

الهجوم: ميشيل ديلغادو، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم

- النصر

حراسة المرمي: نواف العقيدي

الدفاع: أليكسيس تيليس، علي لاجامي، إيمريت لابورت، سلطان الغنام

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، سيكو فوفانا

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

المصدر: RT