بعد 43 عاما.. روسيا تلحق هزيمة تاريخية بمنتخب كوبا

دك المنتخب الروسي شباك ضيفه الكوبي بثمانية أهداف من دون رد، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في مدينة فولغوغراد، أمام أكثر من 40 ألف متفرج.

تقدم أصحاب الأرض بثلاثية في الشوط الأول حملت توقيع كل من اللاعبين، إيفان أوبلياكوف، وألكسندر غولوفين، وأنطون ميرانتشوك، في الدقائق (22، 30، 34) على الترتيب.

وأضاف المنتخب الروسي خمسة أهداف أخرى في الشوط الثاني بواسطة كل من اللاعبين، ألكسندر سيليانوف، وألكسندر سوبوليف، ودانيل بروتسيف، ونيكيتا كريفتسوف، وأندريه موستوفوي، في الدقائق (55، 66، 68، 74، 78) على الترتيب.

وأهدر الروسي سيرغي بينيايف ركلة جزاء عند الدقيقة 85 من زمن اللقاء، مفوتا فرصة هز الشباك الكوبية للمرة التاسعة، وتسجيل رقم قياسي جديد.

وواجه منتخب روسيا، لأول مرة في تاريخه، نظيره الكوبي، صاحب المركز الـ169 في التصنيف العالمي للمنتخبات.

يذكر أن منتخب الاتحاد السوفيتي تغلب على نظيره الكوبي بالنتيجة ذاتها (8-0) في المباراة التي جمعتهما قبل 43 عاما، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في موسكو عام 1980.

وتعتبر هذه ثالث أكبر هزيمة لمنتخب كوبا في تاريخه، بعد هزيمته أمام السويد (0-8) أيضا، في نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 1938.

المصدر: RT