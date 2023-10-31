دورة باريس.. الروسي سافيولين يطيح بألكاراس

حقق الروسي المتأهل من التصفيات رومان سافيولين، مفاجأة مدوية بإقصائه الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا في مستهل مشواره في دورة باريس للتنس للماسترز (ألف نقطة).

وتغلب الروسي على منافسه الإسباني بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و6-4، في مباراة جمعتهما يوم الثلاثاء.

¡Roman Safiullin 🇷🇺 eliminó a Carlos Alcaraz 🇪🇸 del Masters 1000 de París en primera ronda!



Fue 6-3/6-4 y es la mejor victoria de su carrera. El N°2 del mundo cayó por primera vez en esta instancia de un torneo en 2023. El ruso se enfrentará a Khachanov. pic.twitter.com/IgBMFze83Q — VarskySports (@VarskySports) October 31, 2023

وشارك ألكاراس في دورة باريس بعد غيابه عن دورة بازل السويسرية الأسبوع الماضي لإصابة في ساقه اليسرى وأوجاع في ظهره.

ولم يحرز الإسباني أي لقب منذ أن توج بطلا لويمبلدون بفوزه في يوليو الماضي في النهائي على الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي يبدأ حملته في دورة باريس غدا الأربعاء.

وسيشارك ألكاراس في دورة الماسترز الختامية المقررة في تورينو في نوفمبر المقبل والتي تجمع أفضل ثمانية مصنفين في العالم.

المصدر: وكالات