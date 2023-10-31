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دورة باريس.. الروسي سافيولين يطيح بألكاراس

الرياضة

دورة باريس.. الروسي سافيولين يطيح بألكاراس
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حقق الروسي المتأهل من التصفيات رومان سافيولين، مفاجأة مدوية بإقصائه الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا في مستهل مشواره في دورة باريس للتنس للماسترز (ألف نقطة).

وتغلب الروسي على منافسه الإسباني بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و6-4، في مباراة جمعتهما يوم الثلاثاء.

وشارك ألكاراس في دورة باريس بعد غيابه عن دورة بازل السويسرية الأسبوع الماضي لإصابة في ساقه اليسرى وأوجاع في ظهره.

ولم يحرز الإسباني أي لقب منذ أن توج بطلا لويمبلدون بفوزه في يوليو الماضي في النهائي على الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي يبدأ حملته في دورة باريس غدا الأربعاء.

وسيشارك ألكاراس في دورة الماسترز الختامية المقررة في تورينو في نوفمبر المقبل والتي تجمع أفضل ثمانية مصنفين في العالم.

المصدر: وكالات

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