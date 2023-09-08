اتهام باريس سان جيرمان باستغلال السعودية للتخلص من قيود اللعب المالي النظيف

تصادم توماس تريس المدير المالي لبورسيا دورتموند الألماني، مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في نقاش يخص الميركاتو السعودي، خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية.

وأعيد انتخاب الخليفي، أمس الخميس، رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أنه خلال اجتماع الرابطة أوضح المدير المالي لبورسيا دورتموند أن باريس سان جيرمان حصل على ميزة غير عادلة في الميركاتو من خلال بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا للهلال السعودي، متسائلا عما إذا كانت قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتم تطبيقها بشكل فعال.

🚨NEW - a tiff!



In private meeting of European club execs - in front of PSG’s Nasser Al Khelaifi - Dortmund CFO Thomas Tress claimed Neymar move to Saudi an example of SPL cash unfairly distorting market & questioned if FFP being enforced properly. https://t.co/89NmauGKDu — Adam Crafton (@AdamCrafton_) September 8, 2023

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وأوضح التقرير أن تريس جادل بأن الأموال السعودية شوهت سوق الانتقالات من خلال السماح بشكل غير متناسب لبعض الأندية مثل باريس سان جيرمان، بالخروج من قيود اللعب المالي النظيف الصارمة، وتمكينهم من التعاقد مع كبار المهاجمين الأوربيين.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع جونكالو راموس، وعثمان ديمبيلي، وراندال كولو مواني، وماركو أسينسيو، فيما تخلص من نيمار ببيعه للهلال مقابل 90 مليون يورو.

وأشارت الشبكة إلى أن ناصر الخليفي انتظر تريس خارج الاجتماع ليعنفه بسبب استهداف باريس سان جيرمان بتلك الطريقة أمام الآخرين، قبل أن يتلق مكالمة هاتفية من هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، الذي اعتذر له قبل أقل من أسبوعين من المواجهة التي ستجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

المصدر:"وسائل إعلام"