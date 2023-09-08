في ظل الانتقادات.. الخليفي يعلق على تحركات أندية الدوري السعودي

قال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، إنه ليس قلقا من تحركات الأندية السعودية، وضمها لعدد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم، في إطار الميركاتو الصيفي.

وعقب إعادة انتخابه بالتزكية كرئيس لرابطة الأندية الأوروبية، أمس الخميس، عبر الخليفي عن رأيه في التحركات السعودية، التي يرى البعض أنها تهدد قدرة الأندية الأوروبية على ضم النجوم والاحتفاظ بهم.

وقال الخليفي، في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "لا أعتقد أن هناك أي مخاطر، دعونا نركز على أوروبا وأنديتنا".

كما أعرب عن ثقته في كرة القارة العجوز، قائلا: "لدينا أكبر وأهم المسابقات، ولدينا أيضا أفضل اللاعبين.. لا ينبغي لي الحكم على ما يحدث خارج أوروبا، دعونا نركز فقط على أنفسنا".

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ويعتبر الخليفي البالغ 49 عاما، أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في كرة القدم الأوروبية، وهو أيضا رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية الإعلامية.

وترأس الخليفي الرابطة منذ فشل مشروع الدوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021، خلفا لأندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس.

المصدر: "وكالات"