روسيا.. شاحنة تدهس فريقا من راكبي الدراجات الهوائية (فيديو)

اصطدمت شاحنة بفريق من راكبي الدراجات على الطريق السريع في منطقة لينينغراد الروسية، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع مراهقين اثنين.

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وانحرفت الشاحنة عن مسارها لتصطدم بإحدى السيارات المارة على الطريق السريع قبل أن تدهس طابورا من راكبي الدراجات الهوائية التابعين لإحدى المدارس الأولمبية والمكون من أحد عشر مراهقا تتراوح أعمارهم بين 14-15 عاما ومدربا واحدا.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين وإصابة تسعة طلاب، كما فتحت الشرطة تحقيقا في أسباب الحادث.

المصدر: spb.kp.ru