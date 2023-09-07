الروسي مدفيديف محذرا: "هناك لاعب سيتعرض للموت في أمريكا"

حذر لاعب التنس الروسي دانيال مدفيديف، من إمكانية تعرض أي لاعب للوفاة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، آخر بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

واحتاج مدفيديف المصنف الثالث للبطولة، إلى بعض الرعاية الطبية خلال مباراته، التي فاز فيها على مواطنه أندريه روبليف المصنف الثامن للبطولة (6-4 و6-3 و6-4)، التي استغرقت ساعتين و48 دقيقة، مساء أمس الأربعاء في دور الثمانية للبطولة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية التي أحاطت بأجواء المباراة.



وكان المنظمون أغلقوا سقف استاد "آرثر آش" الذي تقام عليه المباراة بشكل جزئي لحماية اللاعبين من أشعة الشمس، لكن كلاهما ظهر وهو يعاني من علامات الذبول خلال المباراة.



وفي أواخر المجموعة الثالثة من المباراة، وعندما ذهب مدفيديف لاستخدام منشفته، قال اللاعب أمام إحدى كاميرات التلفزيون: "هناك لاعب سيتعرض للموت وسيرون هذا".

Daniil Medvedev on the conditions in his match against Andrey Rublev:



“One player is gonna die. And they’re gonna see.” pic.twitter.com/zQhXWmdGQU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2023

وبعد انتهاء المباراة، استدعى ميدفيديف الفائز بلقب فلاشينغ ميدوز في 2021، ذكريات واقعة انهيار اللاعب الصيني وو ييبينج خلال مباراته في واشنطن بوقت سابق هذا الصيف.

وقال اللاعب الروسي: "يمكنني الحديث كثيرا عن الظروف القاسية لكلينا.. لا أعلم ما إذا كان هذا سيظهر عبر الكاميرا لأننا نتعرق كثيرا ونستخدم الكثير من المناشف".

وأوضح: "رأيت أندريه (روبليف) في غرفة تغيير الملابس وكان وجهه محمرا للغاية، وهذا أيضا ليس بسبب الشمس. هذا يوضح كل شيء".

Some of the reactions Daniil Medvedev & Andrey Rublev had to the conditions show just how exhausting it was playing today.



🥵



pic.twitter.com/Cpf33ok72B — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2023

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وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا) : "السؤال هو إلى متى يمكننا الاستمرار؟ ربما يمكننا الاستمرار لخمس مجموعات في المباراة، وسنعاني بعض الشيء في اليوم التالي، ويكون هذا جيدا، أو أن نجد شخصا مثل وو الذي انهار".



وأشار ميدفيديف إلى أنه بدا منزعجا ومصدوما عندما احتاج إلى الرعاية الطبية على هامش مباراته أمام روبليف.



وتابع: "كانت برفقتي منشفة الثلج. كل شيء كان ضبابيا، وكأنني لا أرى بشكل جيد. لأن المباراة انتهت، لم يعد هناك المزيد من الأدرينالين.. ولهذا، كنت أبدو مصدوما بشكل ما".



وأكمل مدفيديف: "بعدها، ذهبت إلى غرف تغيير الملابس وكان هذا الجزء الأصعب، لأنك كنت تبدو وكأنك بحاجة للجلوس هناك لبضع ساعات. لكنك تعلم أن هذا لا يعني الاستشفاء الجيد لك".

وأضاف: "لهذا جلست في غرف تغيير الملابس لمدة 10 أو 15 دقيقة، ثم حصلت على حمام ثلج سريع. بدلت ملابسي وذهبت لتناول الطعام. لكن، لا أعلم كيف تقولونها بالإنجليزية، عندما ترتفع نسبة السكر في الدم، بدأت في الشعور بالتعرق ورأسي بدأ بالدوار".



وأردف مدفيديف: "طلبت من فريقي إحضار أي طعام لي. كنت أجلس والعرق يتصبب مني رغم أن المكيف كان يعمل. أحضروا لي بعض الطعام ثم شعرت بأنني أفضل".

وختم: "لا أفكر حتى في صحتي.. لا أعلم. في هذه اللحظات، أفكر أنني بحاجة للكفاح. لا يهم كيف. إنه أمر صعب.. أعني أن الرياضة ليست أمرا سهلا. وعليك أن تصبح جاهزا لأي شيء قد يحدث".

وينتظر مدفيديف في نصف النهائي، الفائز من مباراة حامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراز والألماني ألكسندر زفيريف.

وسبق وأن توج مدفيديف بلقب أمريكا المفتوحة عام 2021، وخسر في النهائي في نسخة 2019، واكتفى بالوصول لنصف النهائي في عام 2020.

وحقق مدفيديف 28 انتصارا في أمريكا المفتوحة، بنسبة انتصارات تصل إلى 88%، وهي أفضل نسبة انتصارات له في بطولات الجراند سلام.

المصدر: "وكالات"