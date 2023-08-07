مونديال السيدات.. منتخب إنجلترا بعشر لاعبات يتجاوز نيجيريا ويصعد لربع النهائي

تجاوز منتخب إنجلترا نظيره النيجيري بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي يوم الاثنين، وبلغ ربع نهائي كأس العالم للسيدات المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.

ورغم أفضلية نيجيريا، إلا أن بطلات أوروبا اللواتي لعبن منذ الدقيقة 87 بعشر لاعبات بعد طرد لورين جيمس، شقيقة ريس جبمس نجم تشيلسي، بالبطاقة الحمراء لدوسها على ظهر لاعبة نيجيريا ميشال ألوزي، صمدن في الشوطين الإضافيين ليخرجن منتصرات من ركلات الترجيح.

إقرأ المزيد

واستهل المنتخب الإنجليزي الركلات بأسوأ طريقة ممكنة مع إهدار جورجيا ستانواي تسديدتها، وتبعتها النيجيرية ديزيريه أوبارانوزي، إلا أن سيدات المدربة سارينا فيغمان أتبعن بأربع ركلات ناجحة، فيما أهدرت نيجيريا ركلة جديدة سددتها ألوزي كانت كفيلة بخروجها.

وكان المنتخب النيجيري حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على أستراليا المضيفة 3-2، في منافسات المجموعة الثانية التي أنهاها في المركز الثاني.

المصدر: وكالات